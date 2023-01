Marchisio duro: «Juventus sanzionata per plusvalenze, altre società…»

Claudio Marchisio, ex calciatore bianconero, ha voluto commentare su Twitter la penalizzazione di 15 punti per la Juventus. Aspre critiche nei confronti della decisione della Corte Federale.

CRITICA – La Corte Federale ha emesso la sentenza. 15 punti di penalizzazione per la Juventus, più le varie inibizioni per i vecchi dirigenti bianconeri a causa del processo plusvalenze. Le altre società non hanno ricevuto sanzioni per ora. Claudio Marchisio, ex calciatore, ha commentato così la questione su Twitter: «Dicesi plusvalènza: Nel linguaggio economico, incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Da questa sera aggiungerei anche che viene sanzionata solo alla Juventus, anche se usata da tutte le società».