Longhi: «Inter, rinnovo Lukaku ora un suicidio! Ma può cambiare»

Bruno Longhi ha commentato la vittoria dell’Inter in Supercoppa Italiana, citando in particolare una mossa sbagliata da Stefano Pioli. Inoltre, sempre sulle frequenze di Radio Sportiva, ha anche commentato la situazione e il possibile futuro di Romelu Lukaku

VITTORIA DI RIPARTENZA – Bruno Longhi ha commentato così la vittoria dei nerazzurri in Supercoppa Italiana: «L’Inter ha giocato un calcio di bella ripartenza e i centimetri di Kjaer hanno di contro concesso più spazio ai nerazzurri. Con Kalulu al suo posto avresti infatti avuto meno centimetri in area, ma più velocità. La partita andava forse impostata con maggiore attenzione difensiva, anche se sono discorsi che si fanno ora a giochi conclusi».

RINNOVO DEL PRESTITO – Longhi ha poi commentato il possibile futuro di Romelu Lukaku all’Inter: «Sarebbe un suicidio per ora rinnovare il prestito di Lukaku. Ma mancano 20 partite di campionato e qui si potrebbero rivedere le sue vecchie qualità, dopotutto non stiamo parlando di un oggetto misterioso. Non dimentichiamoci che le cose cambiano molto in fretta».