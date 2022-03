Manchester City, pari irrilevante: eliminato lo Sporting CP

Il Manchester City non vince ma elimina lo Sporting CP. Lo 0-5 dell’andata era troppo per i portoghesi, tanto che lo 0-0 dell’Etihad è ininfluente.

POCO DA DIRE – Il Manchester City può permettersi di fare turnover nel ritorno degli ottavi di Champions League. Questo per via dello 0-5 dell’andata, che non dava speranze allo Sporting CP. Non succede tantissimo all’Etihad, per forza di cose, in una partita senza storia. Raheem Sterling impegna Antonio Adan nel primo tempo, con un pallonetto che il portiere ex Cagliari salva. Dopo l’intervallo entra Riyad Mahrez, tempo un minuto e mezzo e con un’azione insistita serve Gabriel Jesus che punisce Adan sul suo palo, ma è fuorigioco di spalla e l’arbitro annulla. A venti minuti dal termine entra pure il terzo portiere del Manchester City, il veterano Scott Carson, che si esibisce pure in una bella parata per tenere la porta inviolata e lo 0-0.