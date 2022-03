Dumfries impressiona anche il Bayern Monaco: seconda fila dietro due ex Inter

La crescita di Dumfries negli ultimi mesi, a prescindere da Liverpool-Inter di ieri, è evidente. Se n’è accorto anche il Bayern Monaco, che secondo la Bild lo ha messo nella lista dei rinforzi seppur in seconda fila.

OBIETTIVI A DESTRA – Per il Bayern Monaco, in attesa di risolvere la questione legata a Robert Lewandowski, una delle priorità per il prossimo mercato sarà un terzino destro. Per la Bild i preferiti sono due ex Inter: Joao Cancelo del Manchester City e Achraf Hakimi del PSG. Sono però ritenuti troppo costosi, anche perché il DS Hasan Salihamidzic non conosce ancora il budget che avrà da spendere. In seconda fila ci sarebbe Ridle Baku del Wolfsburg, ma è visto più come un’alternativa ed è valutato venticinque milioni. In seconda fila Denzel Dumfries e Noussair Mazraoui. Quest’ultimo è in scadenza di contratto con l’Ajax e il Bayern Monaco potrebbe prenderlo gratis, ma deve superare la concorrenza del Barcellona.

Fonte: bild.de