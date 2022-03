Benzema mostruoso: tripletta e il Real Madrid sbatte fuori il PSG!

Il Real Madrid ottiene una clamorosa qualificazione ai quarti di Champions League. Il PSG va avanti all’intervallo dopo l’1-0 dell’andata, poi si scatena Benzema: tripletta in diciassette minuti. Memorabile 3-1 finale, blancos avanti. E Donnarumma ce l’ha sulla coscienza.



SUCCESSO DI TUTTO – In una partita strepitosa il Real Madrid dimostra ancora una volta di non morire mai. I blancos vanno ai quarti di Champions League, 3-1 al Bernabéu contro il PSG al quale non basta l’1-0 dell’andata e il vantaggio iniziale. Lo firma, in un primo tempo dominato dai francesi, un sensazionale Kylian Mbappé: il mattatore del primo tempo al 39′ riceve un lancio di Neymar sulla sinistra, parte in progressione e fredda Thibaut Courtois sul suo palo. Il PSG banchetta sul Real Madrid, che non riesce mai a tirare in porta, e sfiora un paio di volte il raddoppio prima dell’intervallo. Per un’ora non c’è quasi partita, poi al 61′ rovina tutto Gianluigi Donnarumma: pressato da Karim Benzema perde palla in piena area, Vinicius Junior raccoglie a sinistra e serve proprio benzema al centro che punisce l’errore del portiere ex Milan. Cambia l’inerzia della partita e inizia un finale impensabile. Al 76′ palla geniale di Luka Modric ancora per Benzema, tenuto in gioco dall’ex Achraf Hakimi, conclusione e 2-1 che varrebbe i tempi supplementari. Ma dura due minuti l’ipotesi di prolungare, perché su incursione di Vinicius Junior Marquinhos respinge centrale e ancora Benzema, d’esterno, dal limite fa esplodere il Bernabéu col 3-1. L’ultima chance è una punizione di un irriconoscibile Lionel Messi nel recupero: palla alta. PSG ancora fuori per una rimonta, la Champions League rimane un sogno irraggiungibile nonostante i soldi spesi. E il Real Madrid va avanti assieme al Manchester City (vedi articolo).