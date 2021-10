Locatelli: «Razzismo? Siamo stufi, una follia. Prendere decisioni drastiche»

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, dal ritiro della Nazionale ha parlato a proposito del tema razzismo nel calcio

AGIRE – Manuel Locatelli parla a proposito del tema razzismo nel calcio, tornato in auge dopo i fatti di Firenze: «Razzismo? Credo sia un tema delicato, ma talmente delicato che va affrontato subito perché si parla di razzismo da troppo tempo e non si è mai fatto niente. Noi come calciatori dobbiamo esporci, ma si devono esporre tutte le istituzioni. Bisogna condannare i gesti razzisti, è una follia che ci siano ancora. Le persone che fanno razzismo negli stadi non dovrebbero più entrarci. Bisognerebbe prendere delle decisioni importanti e anche drastiche. Ci siamo stufati tutti di questo razzismo, è una follia».