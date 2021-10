Inter, dalla Spagna: il Barcellona piomba su Brozovic. Affondo a gennaio?

Il contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter è in scadenza nel giugno del 2022. La società nerazzurra è al lavoro per il rinnovo, ma, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, il centrocampista croato sarebbe finito nel mirino del Barcellona

OBIETTIVO – L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Brozovic. Il croato, pilastro del centrocampo nerazzurro, ha il contratto in scadenza al termine della stagione e, la società nerazzurra, è al lavoro per arrivare al rinnovo. Secondo quanto riferito dal quotidiano Sport, però, sul centrocampista nerazzurro sarebbe piombato il Barcellona. Il club blaugrana è alla ricerca di un centrocampista da affiancare a De Jong e Pedri e, il possibile arrivo di Brozovic a 0, rappresenta un’occasione da cogliere. Il club spagnolo potrebbe tentare un affondo già a gennaio. Alternativa al centrocampista nerazzurro è Franck Kessie, centrocampista del Milan che sembra lontano dal rinnovo con i rossoneri.

Fonte: sport.es