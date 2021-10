Inter, si monitora Lautaro Martinez: affaticato ma atteso da due match – Sky

C’è preoccupazione in casa Inter circa le condizioni di Lautaro Martinez. L’argentino, reduce da un affaticamento muscolare, sarà regolarmente in campo per le due partite della nazionale argentina. Le ultime da Andrea Barzaghi per Sky Sport

PREOCCUPAZIONE – L’Inter, sabato 16 ottobre, è attesa dall’insidiosa trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. I nerazzurri, intanto, monitorano la situazione relativa a Lautaro Martinez, atteso da due match con la nazionale argentina nonostante i problemi fisici accusati. Le ultime da Andrea Barzaghi: «C’è preoccupazione per Lautaro Martinez, che ieri ha saltato la gara col Paraguay. Lo staff tecnco argentino ha parlato con quello dell’Inter e lo ha assicurato che si trattava di un riposo precauzionale. Rimane la preoccupazione, visto che Lautaro è atteso da due partite. Al rientro, venerdì, avrà la partita contro la Lazio a meno di 24 ore».