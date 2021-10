FOTO −  La Uefa e il giocatore misterioso: indizio, è un giocatore dell’Inter

Potrebbe trattarsi di un giocatore dell’Inter la sagoma misteriosa postata dalla Uefa sul suo account Twitter ufficiale. L’ente calcistico chiede a tutti tifosi di quale giocatore si tratti

GIOCATORE MISTERIOSO − Un giocatore dell’Inter potrebbe nascondersi dietro al giocatore misterioso postato oggi dalla Uefa, tramite il proprio account Twitter ufficiale. Dal profilo sembrerebbe Lautaro Martinez, bomber nerazzurro già a quote cinque reti in sei partite di campionato. Molti utenti, infatti, hanno già dato la loro risposta sull’indovinello posto dal maggior ente calcistico continentale. Di seguito il post.

🕵️ Il calciatore misterioso di oggi è __________ ✍️#UCL pic.twitter.com/ccWSmwHpDJ — La UEFA (@UEFAcom_it) October 8, 2021

Al momento, il Toro è in Sudamerica con la propria Nazionale in vista delle qualificazioni ai prossimi campionati del Mondo in Qatar del 2022.