Lazio-Milan, Lotito serve un assist clamoroso e ‘aiuta’ Pioli. La polemica

L’Inter domani si appresta a giocare la semifinale di ritorno a San Siro contro il Milan per volare in finale di Coppa Italia. I rossoneri poi saranno i rivali numero uno nella corsa scudetto con la squadra di Pioli impegnata con la Lazio all’Olimpico nel prossimo turno. E Claudio Lotito spiana la strada.

ASSIST – L’Inter domani giocherà a San Siro il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Lo stadio sarà tutto esaurito, così come contro la Roma. Una cosa che invece non succederà all’Olimpico di Roma dove per Lazio-Milan gli ultras dei biancocelesti sono entrati in forte polemica con il loro presidente, Claudio Lotito. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Il caro prezzi dei biglietti per la partita contro i rossoneri. Ecco il comunicato diramato dalla curva della Lazio. «Adesso basta, vergognatevi tutti, società di indegni! 40 euro per una curva per Lazio-Milan, 60 la Tevere… Prezzi che sono un insulto al tifoso laziale, quello che c’è sempre stato, in casa e in trasferta e che di certo non viene solvato alle partite di cartello. “Allo stadio vacci da solo”. Noi non entreremo questa volta, ma faremo lo stesso sentire il nostro supporto alla squadra. Appuntamento alle ore 15 a Ponte Milvio, con sciarpe, bandiere, e vessilli biancocelesti. Alle 19.30 ci sposteremo poi fuori la curva per sostenere la nostra Lazio. Tutto per la Lazio, niente per Lotito… perché la Lazio è dei laziali! Ultras Lazio». Un assist clamoroso per il Milan in piena lotta scudetto che dunque potrà giocare all’Olimpico senza l pressione dei tifosi più caldi della Lazio. Un piccolo (grande) vantaggio..