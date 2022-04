Tuchel su Lukaku: «Faccia come Werner e metta squadra al primo posto»

Vigilia di Inter-Milan di Coppa Italia con la semifinale di ritorno che domani andrà in scena davanti ad un San Siro tutto esaurito. Intanto, dall’altra parte della manica, in Inghilterra, continua a far discutere la situazione di Romelu Lukaku. Ecco le parole di Thomas Tuchel al termine della semifinale di FA Cup vinta.

PRIORITA’ – L’Inter l’estate scorsa ha salutato Lukaku per lasciarlo tornare al Chelsea per una cifra mostre di 115 milioni di euro. I nerazzurri vogliono vincere di nuovo lo scudetto, anche senza il belga. Ma la situazione in casa blues dell’ex numero 9 dell’Inter di certo non passa inosservata. Ieri nella semifinale di FA Cup, Lukaku si è divorato un gol clamoroso (vedi articolo) ma più in generale, una volta entrato dalla panchina, non ha inciso e ha deluso. Ecco il pensiero di Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, al termine del match con le parole riportate da Sportmediaset. «Deve fare come Timo Werner e cioè lavorare sodo, aspettare ed essere paziente. Deve mettere la squadra al primo posto, specialmente per gli attaccanti le cose possono cambiare in pochi secondi».