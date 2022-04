Perisic-Gosens, nuova staffetta in Inter-Milan? Un aspetto da considerare

Ivan Perisic dovrebbe partire titolare in Inter-Milan in programma domani alle 21 (vedi probabili). Nel corso del match ci sarà la “solita” staffetta con Robin Gosens? Un aspetto da considerare

STAFFETTA – Il rendimento di Ivan Perisic delle ultime settimane può essere definito, senza mezzi termini, strabiliante. Il croato, attualmente, è la freccia più letale nella faretra di Simone Inzaghi, capace di spezzare in due le gare con le sue discese sulla fascia sinistra. Un rendimento alto che lo ha reso, di fatto, un titolare inamovibile dell’Inter a discapito del pezzo da 90 del mercato di gennaio: Robin Gosens. In Inter-Milan, in programma domani, le gerarchie non dovrebbero cambiare con il croato titolare ed il tedesco pronto a subentrare nella ripresa, in una sorta di staffetta programmata. Inzaghi, però, dovrà valutare un aspetto fondamentale.

RENDIMENTO – Con un rendimento del genere è chiaro che, al momento, è impossibile togliere dagli 11 titolari Ivan Perisic. Il numero 14 ha determinato, con le sue giocate, le ultime vittorie dell’Inter, con un lavoro strepitoso anche in fase difensiva. Il croato, però, nelle ultime settimane è stato letteralmente spremuto da Inzaghi, non trovando minuti di riposo. Questo aspetto può incidere nel medio/lungo periodo, considerando il numero di partite che i nerazzurri dovranno giocare in un periodo di tempo compresso. È chiaro quindi che, nei prossimi giorni, Gosens troverà sensibilmente più spazio in una logica di rotazioni di una squadra in grado di poter attingere da dei panchinari di ottimo livello, almeno per quello che concerne certe zone di campo.