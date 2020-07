Lazio ancora KO: Caicedo illude, poi 2-1. Lecce, 3 punti vitali. Inter, ci sei?

La Lazio era impegnata questa sera nella 31esima giornata di Serie A contro il Lecce. I biancocelesti non riescono a tenere vivo il duello contro la Juventus per lo Scudetto: Caicedo segna, ma gli ospiti perdono con il punteggio di 2-1. Riviviamo gli eventi salienti del match

NUOVO KO – Inizia in discesa la partita per la seconda in classifica: Caicedo, infatti, porta in vantaggio i suoi già al 5′ del primo tempo. Il Lecce, però, è abile a reagire e trova il pareggio con Babacar al 30esimo su assist di Falco. I giallorossi sbagliano un rigore con Mancosu, ma il 2-1 arriva comunque nel secondo tempo con Lucioni. La Lazio ci prova, ma stavolta non riesce a rimontare. Al 93esimo espulso Patric per un morso a Donati. Finisce 2-1.