Inzaghi: “Lazio, la stanchezza si sente. Ci dispiace. Mancano dei punti”

Condividi questo articolo

Inzaghi ha parlato delle sensazioni in casa Lazio dopo il KO odierno. La sconfitta contro il Lecce complica, forse definitivamente, la corsa allo Scudetto. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste dopo la partita

SCONFITTA DOLOROSA – Simone Inzaghi non nasconde l’amarezza dopo la sconfitta odierna della Lazio: «Siamo arrivati dopo la sosta con dei problemi. Hanno dovuto giocare calciatori che non stavano bene, altri non hanno potuto riposare. C’è del dispiacere per quello che stavamo facendo prima, io posso solo ringraziare i miei ragazzi. La stanchezza si sente. In determinate partite serve qualcosa in più per indirizzare gli episodi. Il nostro obiettivo dichiarato è centrare matematicamente la Champions League, dobbiamo continuare a fare bene. Così si fatica. Mancano ancora dei punti per raggiungere il nostro grande obiettivo».