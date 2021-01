La Fiorentina torna a vincere: 2-1 al Crotone, gran gol di Bonaventura

Condividi questo articolo

Giacomo Bonaventura Fiorentina

La Fiorentina batte 2-1 il Crotone nell’ultimo anticipo dell’ultima giornata di andata di Serie A. Il primo gol è una meraviglia di Bonaventura.

RITORNO – La Fiorentina torna a riassaporare il gusto della vittoria, cancellando lo 0-6 subito in casa del Napoli. I viola passano in vantaggio al 20′ con uno splendido tiro al volo di Giacomo Bonaventura da fuori area. L’ex Milan lascia andare la gamba, e la palla disegna una parabola che scende velocemente sotto l’incrocio. E al 32′ la squadra di Cesare Prandelli raddoppia con un’azione magistrale. I viola disegnano un triangolo aperto nei pressi dell’area del Crotone, che si chiude con Franck Ribery che serve Dusan Vlahovic tutto solo a centro area. Facilissimo per il serbo insaccare il 2-0 per la Fiorentina. Il doppio colpo manda al tappeto il Crotone, che si riprende solo nella ripresa. Al 66′ Nwankwo Simy accorcia le distanze con un colpo di testa ravvicinato. Ma gli uomini di Giovanni Stroppa non riescono a trovare il giusto impeto per trovare il pareggio. Con questa vittoria, la Fiorentina sale a 21 punti e si accomoda al dodicesimo posto.