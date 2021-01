Trevisani: Â«Lautaro Martinez mi entusiasma. Ma ha perso certezzeÂ»

Trevisani: «Lautaro Martinez mi entusiasma. Ma ha perso certezze»

Condividi questo articolo

Riccardo Trevisani

Dopo Udinese-Inter, Riccardo Trevisani commenta il momento di Lautaro Martinez. Ecco le parole del giornalista a “Sky Sport”.

RIPRENDERSI – Lautaro Martinez è il giocatore con le migliori occasioni da gol, in Udinese-Inter. In una riesce a segnare (ma era in fuorigioco), nell’altra Juan Musso si supera nell’opposizione. Per il resto della gara, poi, si dimostra piuttosto impreciso. Ecco l’opinione di Riccardo Trevisani: «È un giocatore che a me entusiasma, e che rispetto all’anno scorso pensavo potesse fare meglio. E invece non sta facendo meglio, mi sembra che davanti alla porta abbia perso certezze. E secondo me le ha perse in un momento specifico, quando ha sbagliato quel gol a porta vuota contro lo Shakhtar Donetsk. Segna in ogni modo, anche di testa, ma negli ultimi mesi ricordo almeno 10 gol sbagliati da lui».