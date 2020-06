Juventus-Lecce, poker bianconero in Serie A (con 4...

Juventus-Lecce, poker bianconero in Serie A (con 4 marcatori diversi)

Condividi questo articolo

La 28ª giornata di Serie A offre subito quattro gol in un Juventus-Lecce senza storie. La squadra di Sarri resta salda al primo posto. Sempre più a rischio il Lecce di Liverani

POKER BIANCONERO – La Juventus aggiunge altri tre punti alla sua classifica di Serie A grazie al netto 4-0 sul Lecce a Torino. L’espulsione di Fabio Lucioni al 32′ facilita le cose alla squadra di Maurizio Sarri, che sblocca la partita con Paulo Dybala al 53′. In mezzo il rigore di Cristiano Ronaldo al 61′ e c’è gloria anche per il neo entrato Gonzalo Higuain all’84’. A chiuderla con il poker è Matthijs de Ligt all’86’. La vittoria consolida la vetta bianconera a quota 69 punti, mentre il Lecce di Fabio Liverani resta fermo a 25, in zona retrocessione.