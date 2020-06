Pedullà: “Hakimi top nel suo ruolo, no recompra! Inter aveva una priorità”

Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – in apertura di “Sportitalia Mercato” dettaglia l’operazione Hakimi, che l’Inter sta per chiudere con il Real Madrid. Tanti appunti da fare, ma quello più importante riguarda il diritto di riacquisto

COLPO TOP A DESTRA – Si tratta dell’operazione di mercato del giorno, che Alfredo Pedullà riassume così: «Il colpo Achraf Hakimi per l’Inter è straordinario. Uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo, nei primi due-tre. Si tratta di un’operazione da 40 milioni di euro più 5 di bonus, quindi 45 complessivi. Ma non c’è il diritto di recompra in favore del Real Madrid, meglio chiarirlo subito. Viene da una stagione straordinaria al Borussia Dortmund. L’Inter ci stava lavorando a fari spenti. Hakimi per l’Inter era prioritario su tutti, compreso Sandro Tonali (Brescia) oltre a Marash Kumbulla (Hellas Verona), che piace. Hakimi è un craque a destro, perfetto interprete per il 3-5-2 di Antonio Conte. Un salto di qualità rispetto ad Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio, mentre Victor Moses dovrebbe tornare al Chelsea». E a breve potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti.