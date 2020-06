Pasculli: “Lautaro Martinez vuole giocare con Messi. Inter, finirà così”

Pasculli ha parlato del futuro di Lautaro Martinez accostato da diverse settimane al Barcellona. L’attaccante dell’Inter sembra totalmente concentrato sul finale di stagione con i nerazzurri, ma permangono le ipotesi sull’eventuale coppia con Messi. Di seguito le dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

RUMORS CONTINUI – Pedro Pablo Pasculli ha parlato del futuro dell’argentino dell’Inter: «Lautaro-Barcellona? Si vedono tira e molla, non vorrebbero pagare la cifra chiesta dall’Inter, stanno provando a dare quei giocatori che piacciono a Conte, come Vidal e Rakitic. Però, considerando che Arthur va alla Juve, a quel punto il Barcellona dovrebbe rinforzare il proprio centrocampo. Il desiderio di Lautaro Martinez è quello di andare a giocare con Messi e non so se subito adesso o comunque in futuro, ma andrà a finire così».