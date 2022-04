Juventus, ‘gaffe’ dalla Spagna: «Ha 34 scudetti, il Real Madrid da oggi 35!»

Juventus con due scudetti in più è un motivetto a cui siamo abituati. Ma con due scudetti in meno, che diventerebbero quattro, oggettivamente no. La presunta gaffe arriva dalla Spagna, dove si festeggia l’ennesimo trofeo del Real Madrid, che probabilmente dovrà riconsiderare il suo record nazionale nella Top-5 europea

GAFFE TRICOLORE – Quanti scudetti ha vinto la Juventus in Italia? A questa domanda non tanti sanno/vogliono rispondere. Il conteggio ufficiale della FIGC, e quindi della Lega Serie A, dice 36. Quello bianconero, messo in evidenza direttamente all’Allianz Stadium di Torino, 38. Considerando come vinti anche quelli del 2004/05 (non assegnato) e 2005/06 (assegnato all’Inter), revocati a causa di “Calciopoli” prima della retrocessione in Serie B. Ma in Spagna c’è addirittura chi ne conteggia solo… 34! La gaffe è firmata OptaJose, account spagnolo dell’azienda leader Stats Perform, attivissima anche in Italia nel mondo del calcio. E nell’omaggiare l’ennesimo trionfo del Real Madrid nella Liga, la statistica di OptaJose non può certo far contenti i tifosi juventini: “Il Real Madrid ha vinto il suo 35esimo titolo nella Liga, diventando così la squadra con il maggior numero di scudetti nella storia dei primi cinque campionati europei (superando i 34 titoli della Juventus in Serie A). Re”. In realtà, è vero che la Juventus ha vinto “solo” 34 titoli in Serie A, ma nel conteggio di Stats Perform vengono ignorati i primi due titoli nazionali bianconeri (Prima Categoria 1905 e Prima Divisione 1925/26, ndr). Chi ha ragione nel conteggio? Di seguito il tweet originale in lingua inglese.

Questo il post pubblicato da OptaJose attraverso il proprio account ufficiale Twitter (@OptaJose).