Audero tende una mano all’Inter: Sampdoria più vicina alla salvezza, Genoa vede la B

Audero è l’eroe della giornata a Genova ma solo per la parte blucerchiata della città. Il portiere della Sampdoria salva la vittoria nella stracittadina genovese, avvicinando la sua squadra alla salvezza. E l’1-0 di Sampdoria-Genoa potrebbe far respirare un po’ anche l’Inter

FESTA SAMP – Il Derby di Genova è blucerchiato. Allo Stadio “Luigi Ferraris” in Marassi basta un gol di Abdelhamid Sabiri al 25′ per regalare tre punti pesantissimi alla sua squadra. Ma soprattutto, serve il rigore parato da Emil Audero, che al 96′ nega il pareggio a Domenico Criscito dagli undici metri. L’1-0 di Sampdoria-Genoa sistema di molto la classifica blucerchiato e condanna quasi alla Serie B la squadra rossoblù. In un certo senso, il capitano Criscito “condanna” a retrocessione quasi certa la sua squadra. La Sampdoria di Marco Giampaolo esce dalla zona calda, raggiungendo lo Spezia a quota 33 punti. Il Genoa di Alexander Blessin, invece, è ancora penultimo insieme alla Salernitana (che deve recuperare anche la partita contro il Venezia ultimo, ndr). La perla di Audero può essere uno stimolo in più per l’Inter, che all’ultima giornata a San Siro ospita proprio la Sampdoria, che potrebbe essere già salva. E con il Genoa virtualmente in B, anche il Cagliari (vedi articolo) tecnicamente potrebbe ancora sognare l’impresa di salvarsi prima di ospitare l’Inter. Scenario difficilissimo, comunque.