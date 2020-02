Juventus batte Brescia: Dybala-Cuadrado. Sampdoria sommersa: ora Inter

Juventus ok contro il Brescia: Dybala e Cuadrado segnano le reti decisive per i bianconeri. Sampdoria nettamente KO in casa prima dell’Inter (con due assenti) contro un’ottima Fiorentina. Bene il Parma che trova tre punti importanti in trasferta contro il Sassuolo. Ecco i risultati delle partite delle 15:00 in Serie A

SARRI TORNA A VINCERE – La Juventus non stupisce, ma si rialza con un’importante vittoria contro il Brescia. L’espulsione di Aye nel primo tempo facilita la partita, ma è Paulo Dybala a sbloccarla nel primo tempo. Nella ripresa, gli ospiti tentano di reagire, ma la squadra di Sarri la chiude con Cuadrado. I bianconeri si portano a +3 dall’Inter, in attesa del match contro la Lazio. Sampdoria-Fiorentina, invece, finisce con un autentico massacro: un rosso per parte, ma soprattutto 1-5 con Chiesa grande protagonista. I blucerchiati ora sono attesi dall’impegno contro l’Inter. Parma batte Sassuolo 0-1: gol decisivo di Gervinho.

JUVENTUS-BRESCIA 2-0

SAMPDORIA-FIORENTINA 1-5

SASSUOLO-PARMA 0-1