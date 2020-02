Inter-Sampdoria: 2 sicuri assenti. Triplo cartellino: Ranieri, che fai?

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria sarà il prossimo impegno dei blucerchiati in campionato dopo la partita odierna contro la Fiorentina (ecco il parziale). Si prefigurano diverse assenze tra i blucerchiati: ecco di chi dovrà fare a meno Ranieri contro i nerazzurri

DOPPIA ASSENZA – Manca ancora una settimana a Inter-Sampdoria, partita in programma il 23 febbraio alle 20:45. I blucerchiati, però, sono già alle prese con assenze importanti, in vista della sfida ai nerazzurri. Stiamo parlando di Nicola Murru e Gaston Ramirez. Il terzino è stato espulso al 39esimo del primo tempo per somma di ammonizioni. Il trequartista, invece, ammonito al 22esimo, era diffidato. Ranieri dovrà trovare, quindi, delle soluzioni alternative per fronteggiare gli uomini di Conte.