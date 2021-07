Joao Mario: «Al Benfica mi sento in fiducia. Qui aspettative alte»

Joao Mario ha rilasciato la sua prima intervista da ex giocatore dell’Inter. Il centrocampista portoghese, al centro di una lite fra i nerazzurri e lo Sporting CP (vedi articolo), ha parlato ai canali ufficiali del Benfica.

DI NUOVO A LISBONA – Joao Mario si presenta da nuovo giocatore del Benfica: «Il mister Jorge Jesus è quello che ha fatto in modo di tirare fuori il miglior rendimento dalle mie caratteristiche. È una persona che ho sempre ammirato molto, per la sua professionalità e per il suo lavoro. Per essere il più sincero possibile, è stato determinante nella mia scelta di venire al Benfica. Mi sento in fiducia, le aspettative sono sempre alte al Benfica. Abbiamo già un primo grande obiettivo che è entrare nella fase a gironi di Champions League: sono certo che la squadra sia preparata. In aggiunta, so quanto è importante per il Benfica tornare a vincere il campionato».

AMBIENTAMENTO FACILE – Joao Mario non ha dubbi: «Conoscendo un po’ le idee del mister, fa un calcio che sfrutta molto le mie caratteristiche. Per quello che ho potuto vedere in questi primi giorni, è un gioco che la squadra conoscere, nel quale mi identifico abbastanza. Abbiamo giocatori eccellenti per fare una stagione eccellente. Per come Jorge Jesus prepara la squadra, ho la certezza che i tifosi si divertiranno con il nostro calcio».

Fonte: O Jogo