Lukaku, l’Inter non considera le offerte! Nessun altro big via, ora Lazaro – Sky

Lukaku, a maggior ragione dopo le parole di Pastorello (vedi articolo), non lascerà l’Inter. Gianluca Di Marzio, durante il programma di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, esclude quasi del tutto cessioni di altri big mentre Lazaro, oggi positivo, è vicino ad andare via.

STOP AI SACRIFICI – Ecco le parole sull’Inter di Gianluca Di Marzio: «Intanto mercato in uscita, che è fondamentale. Dalbert Henrique alla fine è andato al Cagliari: prestito con diritto di riscatto a sette milioni. Valentino Lazaro dovrebbe partire nei prossimi giorni in prestito, forse sempre al Benfica. Se dovesse uscire Andrea Pinamonti c’è stato un incontro con l’agente di Keita Baldé Diao, Federico Pastorello. Via qualche big dopo Achraf Hakimi? Per adesso no, poi dipende dalle offerte che arriveranno. Il Chelsea ha come primo nome Romelu Lukaku, però l’Inter non ha intenzione di prendere offerte in considerazione. Milan Skriniar è nel mirino del Tottenham, che non ha fatto offerte. Per adesso non ci sono possibilità di partenze di altri big».