Kaio Jorge nel mirino dell’Inter: sarà derby con il Milan! Lazaro riflette – SI

Kaio Jorge torna di moda per l’Inter a quasi un anno di distanza dal primo interessamento. Come riportato da “Sportitalia”, si prospetta un Derby di Milano per il talento brasiliano. Intanto Lazaro ragiona sulla proposta ricevuta per lasciare nuovamente Milano

MERCATO INTER – L’Inter segue con interesse Kaio Jorge, ma con la consapevolezza di non poter avanzare offerte concrete in questo momento. Sul giovane attaccante brasiliano in prima fila c’è il Milan, che proverà ad acquistarlo prima che vada in scadenza di contratto. In caso di mancato rinnovo, il classe 2002 del Santos si libererà il 1° gennaio 2022. Kaio Jorge è un nome in prospettiva per l’Inter, che nel frattempo continua a lavorare sul presente. In uscita, nonostante sia perplesso dall’opzione Benfica, Valentino Lazaro sta valutando l’ipotesi portoghese. A Cagliari, insieme a Dalbert (vedi articolo), è atteso Radja Nainggolan, la cui situazione con l’Inter va ancora sbrogliata. L’Inter vuole fare spazio in rosa prima di poter fare mercato in entrata, a prescindere dal colpo (difficile, ndr) Kaio Jorge.