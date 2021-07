Sepe ancora sulla lista dell’Inter, ma spunta un’altra meta molto gradita – SI

Sepe non resterà a Parma a fare il dodicesimo. Anzi, non resterà proprio in Serie B. Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia”, mette ancora l’Inter in lizza ma la concorrenza in Serie A aumenta. E diventa particolarmente agguerrita

CORSA A TRE – Il mercato dei portieri in Italia al momento è bloccato. In uscita dal Parma c’è sempre Luigi Sepe che, perso il treno Genoa, ora è tra Inter, Napoli ed Hellas Verona. La sua prossima destinazione dipenderà da chi libera prima il posto tra i pali. In casa nerazzurra il nome in uscita è quello di Andrei Radu, quindi Sepe a Milano farebbe il dodicesimo. Idem se tornasse nella sua Napoli, che sarebbe sicuramente una meta graditissima per il classe ’91 di Torre del Greco (NA), cresciuto proprio nel vivaio azzurro. Invece, a Verona sarebbe il numero 1 se Marco Silvestri trovasse una nuova sistemazione.