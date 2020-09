Inzaghi e il Benevento sorridono, super Caldirola: Sampdoria ribaltata

Filippo Inzaghi Benevento

Si è appena concluso l’esordio stagionale del Benevento di Pippi Inzaghi, prossimo avversario dell’Inter. I giallorossi hanno infatti affrontato a “Marassi” la Sampdoria guidata da Claudio Ranieri. Ecco il report del match

REPORT – Parte forte la Sampdoria con la squadra di Claudio Ranieri che si porta sul 2 a 0 dopo soli 18 minuti grazie alle reti di Fabio Quagliarella e Omar Colley. Gli assist realizzati da due ex nerazzurri: il primo da Federico Bonazzoli, il secondo da Antonio Candreva. Il Benevento trova però la rete che accorcia le distanze con un altro ex Inter: Luca Caldirola al 33′. Nella ripresa è ancora il difensore dei giallorossi a trovare di testa la rete del pareggio al 72′. All’87’ gli uomini di Inzaghi completano la rimonta grazie a un grandissimo tiro dalla distanza di Gaetano Letizia. Nei 4 minuti di recupero la Sampdoria ci prova, ma nulla da fare: il Benevento vince a Genova in rimonta per 2 a 3!