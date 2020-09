Immobile: “Lazio alla pari con Inter e Juventus? Dobbiamo dimostrarlo”

Ciro Immobile Lazio

Le parole di Ciro Immobile, attaccante della Lazio e capoccanoniere della scorsa edizione della Serie A, sulla lotta scudetto al termine della vittoria contro il Cagliari

BAGARRE – Lazio e Atalanta hanno ricominciato con il solito ritmo. La formazione di Gian Piero Gasperini ha rifilato 4 gol al Torino, mentre i biancocelesti di Simone Inzaghi hanno superato il Cagliari grazie alle reti di Manuel Lazzari e Ciro Immobile. Proprio quest’ultimo ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel post partita: «Lazio alla pari con Inter e Juventus? Non so dove siamo nella griglia di partenza e non mi interessa. Siamo arrivati al lockdown ad un punto dalla prima qualche mese fa. Dobbiamo dimostrare il nostro valore, ma del mercato e delle rivali non ci deve interessare nulla».