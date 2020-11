Hamilton nella storia, Zanetti: “Complimenti a uno straordinario modello”

Javier Zanetti

Lewis Hamilton oggi è entrato nella storia della Formula 1 conquistando il suo settimo titolo mondiale. L’inglese ha quindi raggiunto Michael Schumacher. Tanti gli attestati di stima tra cui quello di Javier Zanetti.



CONGRATULAZIONI – Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, attraverso i propri canali social ha voluto congratularsi con Lewis Hamilton per la vittoria del titolo mondiale in Formula 1. Queste le parole dell’ex capitano nerazzurro: «Complimenti a Lewis Hamilton per il suo 7mo titolo! Uno straordinario campione e un modello per tutti nello sport. Congratulazioni, Lewis».

https://www.instagram.com/p/CHnplsWp_nE/?utm_source=ig_web_copy_link