Italia-Polonia, Bastoni prima ufficiale in azzurro: la formazione di Mancini

Alessandro Bastoni Italia

Italia-Polonia si giocherà alle 20.45. La sfida in programma a Reggio Emilia è fondamentale per gli azzurri guidati da Roberto Mancini per la conquista del primato nel gruppo di Nations League. Gli ospiti sono infatti avanti di un punto a due partite dal termine.

FORMAZIONE – Italia-Polonia sarà la prima partita ufficiale per Alessandro Bastoni con la maglia della Nazionale maggiore. Con lui ci sarà anche Nicolò Barella dell’Inter. Indisponibile Danilo D’Ambrosio (QUI il motivo). Ecco la formazione ufficiale schierata da Roberto Mancini (oggi in panchina ci sarà il suo vice Evani dato che il CT è positivo al Covid-19, ndr): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

POLONIA – Questo l’undici degli avversari: Szczęsny; Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder; Szymański, Linetty, Jóźwiak; Lewandowski