Giulini: “Italia ha bisogno di due cose. Il Ministro dello Sport…”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha affidato al suo profilo ufficiale “Twitter” la sua opinione su quanto successo nella giornata di oggi, con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha richiesto la sospensione del campionato di Serie A.

DA UN ESTREMO ALL’ALTRO – Continuano a fioccare le parole degli addetti ai lavori riguardo alla controversa gestione del campionato di Serie A in questo periodo di grande emergenza a causa del diffondersi del coronavirus. Tra coloro che hanno espresso la propria opinione si è aggiunto anche Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che ha affidato ai suoi social network le sue parole per commentare i cambiamenti di opinione del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (qui le sue parole): “Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti”.