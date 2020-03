Tardelli: “Coronavirus, sospendere campionato! Ha vinto Lega Serie A”

Intervenuto telefonicamente all'”ANSA”, Marco Tardelli – ex giocatore campione del mondo nel 1982 – ha parlato della decisione della Lega Serie A di non sospendere il campionato nonostante la sempre più crescente emergenza per il coronavirus.

POSIZIONE SALDA – Continua a essere della sua idea Marco Tardelli, ovvero quella di sospendere il campionato di Serie Aa causa dell’emergenza coronavirus. Una scelta, però, non condivisa dalla Lega: «Lo dico da una settimana e mantengo la mia posizione: bisogna sospendere il campionato. La Lega Serie A ha vinto a scapito dei calciatori, ma se succede qualcosa chi si prende poi la responsabilità? Per me bisogna sospendere il campionato e sono contento se ne sia accorto anche il presidente dell’AIC Damiano Tommasi, anche se con un po’ di ritardo. Purtroppo abbiamo visto ancora una volta la poca forza dell’Associazione Italiana Calciatori su questioni cruciali come questa».