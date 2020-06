Giroud: “Vicino a lasciare il Chelsea, ma non lo volevo davvero”

Olivier Giroud è stato vicinissimo a lasciare il Chelsea per trasferirsi all’Inter o alla Lazio nello scorso mercato invernale. L’attaccante francese è tutt’ora accostato ai nerazzurri, ma da un’intervista odierna al Guardian non sembra in procinto di lasciare il club londinese

NESSUNA INTENZIONE DI ANDARE VIA – Giroud ammette di essere stato vicino a lasciare il Chelsea in gennaio, ma ha aggiunto che non è mai stata la sua intenzione: «Ero vicino a lasciare il club, ma non lo volevo davvero. Avevo bisogno di giocare per gli Europei e ho parlato con un dirigente del fatto che forse era meglio lasciarmi andare via, ha detto di sì e ha capito la mia situazione. Sono sempre stati molto comprensivi con me. Quando mi è stato detto che avrei avuto più possibilità di giocare mi sono fidato, ho avuto l’opportunità e voglio ripagarla. E’ come un nuovo inizio, voglio vincere dei trofei con il Chelsea. Ho letto sui giornali che il Coronavirus avrebbe influenzato la mia decisione, il club ha voluto darmi un altro anno e ho sentito che la mia esperienza al Chelsea non era finita. Mi sarei sentito triste se avessi lasciato il club a gennaio».

