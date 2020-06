Lautaro Martinez: Inter molto chiara con l’attaccante argentino – SM

Lautaro Martinez sembra più vicino a restare all’Inter. Il Barcellona non ha modo di pagare la clausola e la società nerazzurra è stata molto chiara col suo numero 10 argentino

Secondo “Sport Mediaset” aumentano le possibilità che Lautaro Martinez, nonostante la corte sfrenata del Barcellona in questi ultimi mesi, resti all’Inter. Il Barcellona infatti è in difficoltà finanziarie e non ha modo di pagare la clausola da 111 milioni e le ultime offerte, come quella di 70 milioni molto rateizzati e il cartellino di Firpo, sono state giudicate inaccettabili dall’Inter. La società nerazzurra dal canto suo avrebbe messo le cose in chiaro con Lautaro Martinez, se non verranno accettate le richieste dovrà restare all’Inter.