Fonseca: “Arbitraggi non uguali per tutti, Roma non cattiva ma…”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei capitolini contro il Bologna cogliendo l’occasione per inserirsi nella recente polemica innescata dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso sugli arbitraggi in Italia

ARBITRAGGI NON EQUI – Fonseca denuncia il fatto che a suo dire in Italia gli arbitraggi non siano gli stessi per tutte le squadre lamentando una disparità di trattamento nei confronti della sua Roma: «Ho visto molte partite in Italia e l’arbitraggio non è lo stesso per tutte le squadre. Noi non siamo una squadra che fa tanti falli, non siamo così cattivi da giustificare tanti cartellini gialli. Sono cose chiare, non sono soddisfatto».