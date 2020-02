Le scelte di Pioli per Inter-Milan: dubbi in...

Le scelte di Pioli per Inter-Milan: dubbi in difesa, chi con Ibrahimovic? – SM

Punto in casa Milan verso la sfida di domenica sera contro l’Inter. Oltre alla questione Ibrahimovic, con lo svedese verso il recupero, Stefano Pioli deve risolvere gli ultimi dubbi di formazione: ecco le ultime da “Sportmediaset”

DIFFERENZE – Un girone fa, la netta sconfitta nel derby aprì la crisi del Milan. Non ci fu partita nel match di andata: l’Inter vinse 2-0 grazie alle reti di Brozovic e Lukaku, creò molte più occasioni degli avversari e la vittoria non fu mai in discussione. Ma questa volta le premesse sono diverse: i rossoneri hanno un nuovo allenatore e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic sembra aver dato una scossa alla squadra dal punto di vista della mentalità.

LE SCELTE – Lo svedese, a meno di clamorose sorprese, sarà della partita. Ibra non si è ancora unito al resto del gruppo, ma il suo recupero costante e graduale non mette a rischio la sua presenza nel derby. Al suo fianco, spazio a Leao, con Rebic in panchina. Stefano Pioli contro l’Inter potrà contare su tutti i giocatori a sua disposizione e sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. A centrocampo agiranno Bennacer e Kessié, con Castillejo e Chalhanoglu sulle fasce nel 4-4-2. Dubbio su chi affiancherà Romagnoli al centro della difesa: Musacchio è in vantaggio su Kjaer. A destra Conti preferito a Calabria.

