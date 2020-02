Zazzaroni: “Milan in crescita, partita complicata per l’Inter!...

Zazzaroni: “Milan in crescita, partita complicata per l’Inter! Su Spaletti…”

Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, è intervenuto a “Tutti Convocati” su “Radio 24” e ha parlato del derby tra Inter e Milan e della questione Spalletti. Ecco le sue parole

IL DERBY – Ivan Zazzaroni ha parlato dell’imminente derby di domenica sera: «Delle tre squadre davanti, la Lazio è quella che gioca meglio, quella di domenica sarà una partita complicata per l’Inter. Il Milan è in crescita relativa, Ibrahimovic è fondamentale. I rossoneri hanno degli ottimi giocatori ma non hanno ancora trovato l’autostima che serve. L’Inter deve continuare a dimostrare di essere una squadra che sa fare risultato. Partita più importante per i nerazzurri? Non penso. Il Napoli sta crescendo, per il Milan potrebbe essere un problema. Fuori dall’Europa non sarebbe un risultato più soddisfacente».

SPALLETTI – Zazzaroni ha detto la sua anche sulla vicenda Spalletti, che in settimana è tornato a parlare: «Non c’è uno che ha fatto bene e uno che ha fatto male, hanno fatto tutti e tre male. Il Milan era una grande opportunità, secondo me hanno sbagliato tutti in questa situazione: i rossoneri, lui e l’Inter. Se fosse stata un’offerta soddisfaciente, avrebbe potuto farsi liberare gratis dai nerazzurri e si sarebbe legato al Milan senza nessun problema. Situazione difficile».