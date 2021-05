Europa League al Villarreal! Al 22° rigore sbaglia De Gea, folle 12-11 finale

La finale di Europa League arriva ai rigori. Dal dischetto è il Villarreal a trionfare: al ventiduesimo tiro dagli undici metri sbaglia De Gea!

ALL’ULTIMO – L’Europa League va al Villarreal: battuto il Manchester United. 12-11 il risultato ai rigori, dopo l’1-1 al 90’ e 120’. Nel primo tempo meglio gli spagnoli, che passano al 29’. Su punizione di Dani Parejo a centro area Victor Lindelof si perde Gerard Moreno, che in caduta devia in rete per l’1-0. Prima dell’intervallo si rialzano gli inglesi: cross di Mason Greenwood deviato casualmente da Raul Albiol che rischia l’autogol. A inizio ripresa la chance del 2-0 capita a Carlos Bacca, ma nella mischia non riesce a segnare. Dal possibile raddoppio si passa all’1-1 al 55’: su respinta dalla difesa Marcus Rashford calcia, doppio rimpallo e quello decisivo con Scott McTominay favorisce Edinson Cavani che pareggia. Ci vogliono due minuti per assegnarlo, ma non c’è fuorigioco. Al 71’ bravissimo Pau Torres, che evita la doppietta all’uruguayano. Il Villarreal si difende bene, il Manchester United senza cambi arriva fino al 90’.

TEMPI SUPPLEMENTARI – Succede poco. Il Villarreal chiede rigore per un tocco di mano di Fred su tiro di Gerard Moreno, ma arbitro e VAR dicono no. La stanchezza sente: molti stop, si chiude al 124’.

RIGORI – Primi dieci a segno, fra cui tre giocatori entrati oltre il 120’ solo per tirare dal dischetto. Si va a oltranza: Moi Gomez trasforma centrale, Fred angolato. Freddissimo anche Albiol, Daniel James spiazza il portiere. Francis Coquelin la mette all’incrocio, Geronimo Rulli para su Luke Shaw ma la palla gli sfugge ed entra. Potente e centrale Mario Gaspar, sotto la traversa, poi pareggia Axel Tuanzebe. Bravissimo pure Pau Torres, così come Lindelof. Tocca ai portieri: bomba all’incrocio di Rulli, che poi para su David de Gea. Europa League al Villarreal!