Hakimi: «Grazie Conte per quanto mi hai insegnato! Ti auguro il meglio»

Anche Hakimi, come Handanovic (vedi articolo), ringrazia e saluta Conte dopo l’addio di quest’ultimo all’Inter. Il laterale marocchino, con un post sul suo account ufficiale Instagram, augura il meglio al suo ormai ex allenatore.

GRNADE AIUTO – Achraf Hakimi ha avuto un ruolo decisivo nello scudetto dell’Inter. Il laterale marocchino, preso un anno fa dal Borussia Dortmund, ritiene che Antonio Conte sia stato fondamentale per la sua crescita. Ecco le parole del numero 2 nerazzurro, con un messaggio dal suo profilo ufficiale Instagram: “Grazie mister per quest’anno insieme e per tutto quello che mi hai insegnato!

Auguro a te e al tuo staff il meglio per il futuro”.

