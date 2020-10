Diaz risponde a Sanchez: “Cile, tanti giovani stanno facendo bene!”

Paulo Diaz, difensore del Cile, dopo Cile-Colombia terminata sul punteggio di 2-2 con gol beffa sul finale dopo il novantesimo minuto, ha risposto ad Alexis Sanchez, autore di un gol questa notte, e che al termine della partita si era sfogato parlando di cambio generazionale (vedi articolo).

LA RISPOSTA – Paulo Diaz risponde ad Alexis Sanchez, che al termine di Cile-Colombia in un’intervista ha chiesto un cambio generazionale in squadra, con una critica ai giovani del momento. Questa la riposta del difensore: «Cambio generazionale? Non so cosa stia vedendo Alexis. Ci sono tanti giovani che stanno muovendo i primi passi nelle qualificazioni e hanno fatto bene, come Sierralta, Nicolás, Vegas. Ci sono molti che stanno facendo le cose bene e se lo meritano».

