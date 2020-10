Italia-Olanda, la probabile di Mancini: ok Barella, occasione D’Ambrosio?

Condividi questo articolo

Danilo D’Ambrosio Italia

Le probabili scelte di Roberto Mancini per il match di Nations League Italia-Olanda, in programma al Gewiss Stadium questa sera. Pochi cambi per il ct azzurro: Danilo D’Ambrosio potrebbe essere tra questi. Conferma per Barella in mezzo al campo

OCCASIONE – È il giorno di Italia-Olanda, match valido per la quarta giornata del raggruppamento A1 di Nations League. Gli azzurri arrivano alla sfida di questa sera dopo la buona prova di Danzica, contro la Polonia, in cui è mancato soltanto il gol. Al momento, la selezione azzurra è prima nel proprio raggruppamento con 5 punti (+1 sull’Olanda) e una vittoria, stasera, metterebbe in cassaforte la qualificazione alla fase successiva di Nations League.

ASSETTO – Italia-Olanda si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, uno dei luoghi dove la pandemia ha colpito con maggior fragore. Per questa partita, il ct Roberto Mancini sembra intenzionato a cambiare poco rispetto alla gara di Danzica. Le novità principali sono attese nel reparto difensivo: dovrebbe rivedersi Giorgio Chiellini, al fianco di Leonardo Bonucci, con Spinazzola al posto di Emerson Palmieri e Danilo D’Ambrosio al posto di Florenzi. A centrocampo confermatissimo Nicolò Barella, fido scudiero di Jorginho e Verratti. In attacco, la squalifica di Belotti lancia Immobile dal 1′. Ai suoi lati, ecco Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa.