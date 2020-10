Juventus: “Calciopoli non finita, faremo tutto per riavere...

Juventus: “Calciopoli non finita, faremo tutto per riavere gli scudetti”

Condividi questo articolo

Andrea Agnelli Juventus

Calcio&Finanza riporta (QUI) che la Juventus non ha intenzione di mollare sugli scudetti cancellati da Calciopoli. Il club annuncia nuove battaglie.

DOMANDE DEGLI AZIONISTI – In vista dell’assemblea dei soci la Juventus ha risposto alle domande dei suoi azionisti. Una è stata sul tema di Calciopoli e degli scudetti revocati al club bianconero. Come riporta Calcio&Finanza è l’azionista Danubi a porre il quesito, col seguente interrogativo: “Vorrei a sapere a che punto siamo su Calciopoli, ferita non rimarginata”.

AVANTI TUTTA – Il club replica: “Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto. Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società”. La Juventus quindi non molla, e vuole riavere gli scudetti 2004-2005 e 2005-2006.