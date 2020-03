Coronavirus, Spagna in allerta: Liga e tutti gli sport a porte chiuse

Condividi questo articolo

L’emergenza Coronavirus sta investendo anche il resto dell’Europa: come riporta Marca, il Consiglio dei Ministri spangolo sta per prendere delle misure restrittive per lo sport iberico. Tutte le manifestazioni sportive, compresa dunque la Liga, si svolgeranno a porte chiuse per almeno due settimane. L’Inter, ricordiamolo, giocherà in Europa League contro il Getafe

SENZA PUBBLICO – Totale emergenza in Italia a causa della diffusione del Coronavirus (vedi qui), ma non solo. Anche la Spagna sta affrontando la crescita dell’epidemia ed è pronta ad adottare misure restrittive per tutte le manifestazioni sportive. Il Consiglio dei Ministri, riunito dalle 9 del mattino, ha annunciato le misure che prevedono le porte chiuse per tutti gli sport, compresa dunque la Liga, per almeno due settimane. Ricordiamo che questa sera l’Atalanta giocherà a Valencia senza pubblico, così come successo settimana scorsa all’Olimpia Milano di basket in Eurolega. E, a proposito di Spagna, l’Inter se la vedrà con il Getafe in Europa League (vedi qui la designazione arbitrale).