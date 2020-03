Inter e Juventus beffate dal Chelsea per un giovane: i dettagli – Daily Mail

Stando a quanto riporta l’edizione online del Daily Mail, il Chelsea ha superato la concorrenza di Inter e Juventus per Jimi Tauriainen, 16enne ala finlandese dell’HJK Helsinki: il giocatore è pronto a firmare un contratto triennale con i Blues

CONCORRENZA – Provini con Inter e Juventus, ma Jimi Tauriainen firmerà con il Chelsea. Il 16enne finlandese, oltre a essere stato approcciato dai due club della Serie A, era seguito anche da diverse squadre tedesche e inglesi. Ma la scelta è ricaduta sui Blues, come dimostra una foto che circola in queste ore del giocatore insieme a Frank Lampard. Il baby talento firmerà con il club londinese un contratto triennale e lascerà dunque l’HJK Helsinki in estate.

CONFERMA – Jimi Tauriainen ha segnato 4 gol in sei partite con la Finlandia Under 16, è figlio di un ex calciatore (di nome Pasi) e il fratello milita nel Friburgo. Le avances di Inter e Juventus sembrano essere state decise, come dimostra il fatto che il giocatore, stando a quanto riportano in Inghilterra, si era già allenato con i nerazzurri e con i bianconeri. Ma a spuntarla è stato il Chelsea di Frank Lampard dopo 4 anni passati all’HJK Helsinki. A confermare il passaggio del giovanissimo ai Blues è il suo primo club, l’FC Wild, tramite un comunicato ufficiale.

Fonte: Daily Mail.