Caos Lazio, Immobile negativo? Annullata la visita per idoneitÃ  post-Covid

Caos Lazio, Immobile negativo? Annullata la visita per...

Caos Lazio, Immobile negativo? Annullata la visita per idoneità post-Covid

Condividi questo articolo

Ciro Immobile Cagliari-Lazio

Immobile, attaccante della Lazio risultato positivo a inizio novembre, sarebbe risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Motivo per cui, per la Lazio il giocatore sarebbe tornato a disposizione di Inzaghi a seguito dell’idoneità post-Coronavirus (Covid-19), ma così non è stato.

UN GIALLO – Lazio, è ancora caos tamponi. Dopo la presunta negatività di Ciro Immobile, il calciatore questa mattina avrebbe dovuto svolgere una visita per l’idoneità post-Covid. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” però, la visita sarebbe stata annullata. Il motivo? Il calciatore potrebbe essere stato bloccato dall’ASL. La questione è sempre più un giallo, e il ritorno in gruppo subisce l’ennesimo slittamento.

Fonte: Sportmediaset