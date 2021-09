Cagliari, Giulini in cerca di un allenatore: il favorito è un ex Inter

Giulini ha deciso di cambiare pagina al Cagliari, la seconda squadra a cambiare allenatore dopo appena tre giornate di Serie A. Poche ore dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco dalla guida del Verona, è arrivato anche l’esonero di Leonardo Semplici dalla guida del club sardo. Per la sua sostituzione c’è una rosa di nomi con Walter Mazzarri favorito.

Dopo appena tre giornate di Serie A sono già saltate due panchine a distanza di poche ore l’una dall’altra. Dopo quella di Eusebio Di Francesco al Verona, è toccato a Leonardo Semplici al Cagliari. Secondo Sky Sport c’è una rosa di nomi in lizza per il nuovo incarico al Cagliari e in questo momento il favorito del presidente Giulini sarebbe Walter Mazzarri, allenatore dell’Inter tra il 2013 e il 2014 e attualmente fermo dopo la fine della sua ultima esperienza al Torino. Oltre al tecnico toscano altri nomi papabili sono quelli di Diego Lopez (sarebbe un ennesimo ritorno), Beppe Iachini e Fabio Liverani.