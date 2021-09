UEFA Youth League, Inter-Real Madrid: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

La UEFA Youth League torna domani dopo oltre un anno di stop e segue, come di consueto, il calendario del girone di Champions League. Si gioca quindi Inter-Real Madrid, ecco come seguire la partita della Primavera in diretta TV e LIVE streaming.



UEFA YOUTH LEAGUE PRIMA GIORNATA – Dopo il 3-3 di sabato contro la Fiorentina (vedi highlights), domani – martedì 15 settembre – a partire dalle ore 16 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni si gioca Inter-Real Madrid, primo impegno della Primavera di Cristian Chivu in UEFA Youth League. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201 SAT, 482 DTT). In aggiunta sarà accessibile su Mediaset Infinity anche in streaming attraverso il sito (mediasetplay.mediaset.it) e l’app (Android e iOS). In alternativa, seguite Inter-News.it per tutti gli aggiornamenti pre, live e post partita.