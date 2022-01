Barone: «Vlahovic non disposto a parlare. Dica chiaramente cosa vuole»

Si sta giocando l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. In campo per i viola dal 1′ c’è Dusan Vlahovic il quale futuro è in bilico. Il capocannoniere della Serie A vuole lasciare Firenze e volare in lidi più prestigiosi ed ecco il pensiero di Joe Barone, ds della Fiorentina.

FUTURO – Ciò che è sicuro è che, al momento, Vlahovic prima o poi lascerà Firenze e la Fiorentina. Di certo non una buona notizia per i tifosi viola anche se ormai sembrano davvero rassegnati. Barone, nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, ottavo di finale di Coppa Italia, parla così ai microfoni di Sportmediaset sulla questione del suo numero 9. «Ormai si parla ogni giorno di Vlahovic, noi vogliamo parlare del gruppo. Abbiamo già detto tanto su di lui, ora ci aspettiamo una risposta da lui e dal suo staff. Dalla nostra parte abbiamo i nostri piani. Giorni fa ho avuto una lunga chiacchierata con lui e gli ho detto che dobbiamo capire quale sarà il suo futuro. Se vuole rimanere lo deve dire pubblicamente e deve firmare, se vuole andare via lo dica perché una società non può operare aspettando lui. Mi sembra che lui non sia disposto a parlare e noi dobbiamo prendere una decisione. Dovesse arrivare un’offerta da 60/70 milioni di euro? Certo, siamo pronti a valutare tutte le offerte, anche la sua. Al momento non è arrivato niente». Parole che hanno fatto seguito a ciò che è stato detto dallo stesso Vlahovic poco prima con il serbo che ha dribblato la domanda sul suo futuro (vedi articolo).