Inzaghi, con il ritorno di Darmian hai due fasce top

L’Inter ha vinto la Supercoppa Frecciarossa contro la Juventus all’ultimo secondo disponibile. Ieri, protagonista dalla panchina, è stato Matteo Darmian che ha ritrovato minuti e spazio incidendo sul match. Ora Simone Inzaghi ha due fasce da top team.

TOP – Il successo nella Supercoppa Frecciarossa dà morale all’Inter. I nerazzurri sono squadra vera e hanno dimostrato di crederci fino all’ultimo secondo disponibile. Protagonista Darmian che, sull’occasione del gol di Sanchez, scippa Alex Sandro e Chiellini del pallone servendolo al cileno (vedi articolo). Con il ritorno del 36 nerazzurro ora Inzaghi ha due corsie di tutto rispetto e altissimo livello. Sulla destra il tecnico può scegliere se affidarsi alla forza fisica di Dumfries o all’intelligenza tattica proprio di Darmian (vedi articolo). Mentre dall’altra parte, in attesa di un possibile rinforzo in questo mercato, Ivan Perisic e Federico Dimarco la fanno da padrone. Inzaghi ha due corsie laterali dunque da top team che in un 3-5-2 risultano super importanti. Con il filotto di partite cruciali con avversari sempre diversi tra loro questo non può altro che giovare a Inzaghi per le scelte da fare.